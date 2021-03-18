مجموعة السبع توجه "صفعة" لروسيا حول "القرم".. وبوتين يرد

أعلنت مجموعة السبع، الخميس، أنها لن تعترف بـ"محاولات روسيا لشرعنة احتلال القرم".

وقالت الدول السبع، الأغنى بالعالم، في بيان: "ندين بشكل قاطع الاحتلال المؤقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا".



وأضافت المجموعة التي تضم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: "لا ولن نعترف بمحاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال"، بحسب وصفهم.

وفيما اعتبر مراقبون ذلك "صفعة" لموسكو، دافع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قرار إجراء استفتاء في جزيرة القرم عام 2014، مؤكدا أن القضية أغلقت نهائيا.

وقال بوتين، في تصريحات تلفزيونية، إن "قرار الاستفتاء الذي ضمن التعبير الحر عن إرادة سكان القرم في إعادة التوحيد مع روسيا، اتخذ حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية، التي وقعت في دونباس".

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري في مارس/آذار 2014، حيث صوت 96.77% من ناخبي القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم ملكًا لها، لكنها أرض محتلة مؤقتًا، فيما صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان القرم بشكل ديمقراطي وبالامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.

وفي 18 مارس/آذار 2014، وقع بوتين وقادة القرم المعاهدة المتعلقة بـ"إلحاق" شبه الجزيرة بروسيا، بعد يومين من استفتاء لم تعترف به المجموعة الدولية، علما أن غالبية سكان القرم أيدوا عبره الانضمام.

وكلف ذلك موسكو مجموعة من العقوبات الأوروبية والأمريكية التي أثرت كثيرا على الاقتصاد الروسي.

وزار الرئيس بوتين شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود في مارس/آذار 2019 للاحتفال بذكرى مرور 5 سنوات على ضمها.