أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الخميس 18 مارس 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند نفس مستويات يوم الأربعاء.

أسعار السوق السوداء:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.02 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.83 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.85 دينار.

أسعار العملات العربية:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.82 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00 دينار.

السعر الرسمي الدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.38 للبيع و5.36 للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 198 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 231 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 نحو 257 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 264 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.25 دينار ليبي.