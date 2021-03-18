كيفية رفع سرعة تصفح فيسبوك؟.. أسرار تعرفها لأول مرة

إذا كنت تعاني من بطء تصفح منصة فيسبوك من خلال حاسوبك الآلي، فعليك الاستعانة بالنسخة المحدثة من تطبيق Facebook for Windows10.

أجرت فيسبوك تحسينات على تطبيقها Facebook for Windows 10 ليصبح اسمه الآن "PWC" وهو ويب تقدمي حقيقي فيما يتعلق بالتحديثات، ويوفر استخدام الوضع المظلم كما هو الحال في إصدار الويب، ووضع الإضاءة التقليدي.



هذا التطبيق يقدم ميزة مهمة للمستخدمين حيث يوفر سرعة أكبر في تصفح فيسبوك مقارنة باستخدام مواقع التصفح الأخرى مثل جوجل أو فاير فوكس.

الإصدار الجديد من التطبيق "PWC" لم يعد مناسبا للعمل على جميع إصدارات ويندوز 10، بل يبدأ العمل من الإصدار المحدث في 10 مايو/ آيار 2019، والإصدارات المحدثه منذ ذلك التاريخ حتى الآن.

طريقة التشغيل

ويمكن تشغيل التطبيق كخلفية للجهاز، حيث يرسل إشعارات بكل شيء جديد على حسابك الخاص على فيسبوك سواء رسالة أو منشور جديد وغيرها من الإشعارات الخاصة.

كما يتمتع بواجهة مطابقة للموقع الرسمي للفيسبوك، من حيث حيث سهولة الوصول إلى قائمة الأصدقاء والرسائل وحائطك وغيرها من الخيارات العديدة.

وتعمل منصة فيسبوك على تطوير منتجاتها التقنية، حيث كشفت بيانات داخلية جرى تسريبها، أن شركة فيسبوك أعادت توجيه عدد مهول من موظفيها للتركيز على منتجات تراهن على مستقبلها.

وحسب موقع aitnews، فإن فيسبوك وجهت 10 آلاف موظف للعمل على تطوير أجهزة الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR من أصل 58604 موظفين.

ويعني هذا الرقم أن قسم "Facebook Reality Labs" يمثل ما يقرب من خُمس إجمالي القوى العاملة العالمية لشركة فيسبوك في جميع أنحاء العالم.

كما يشير هذا الرقم إلى أن فيسبوك تعمل بشكل كبير على تسريع جهود VR وAR.

واستحوذ قسم Oculus VR في عام 2017 على أكثر من ألف موظف، في وقت كان فيه عدد موظفي فيسبوك يبلغ 18770 بشكل عام، مما يشير إلى أن النسبة كانت بحدود 5%.

ومنذ ذلك الحين، ركزت فيسبوك بشكل أكبر على VR بما يشمل ما هو أبعد من نظارة الرأس المربوطة على نمط Oculus Rift من خلال إطلاق Oculus Quest وQuest 2، وهما جهازان لاسلكيان مستقلان.