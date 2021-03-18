تقرير حقوقي "يثبت" التفتيش العاري بسجون أردوغان

أكد تقرير حقوقي تركي صحة وقائع تفتيش المعتقلين عراة داخل السجون، وهو ما ينكره نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

التقرير صدر عن هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، وفق ما ذكره، الخميس، الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



وأشار التقرير أنه بعد إجراء زيارة مفاجئة لسجن باندرما المغلق بولاية بالكسير(غرب) بوقت سابق، وبعد تحقيقات تأكدت لديه صحة ادعاءات تفتيش المعتقلين عراة.

وأوضح التقرير أن "المعتقلين تعرضوا للتفتيش عراة وتم حرمانهم من حقوق من بينها حقهم في الأنشطة الاجتماعية"، كما تم إصدار عقوبات تأديبية بحق 484 سجينًا بالسجن المشار إليه خلال العام الأخير مشيرا إلى عقد مؤتمرات دينية داخل السجن.

وكانت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنغين، تعرضت الشهر الماضي لانتقاد عنيف على منصات التواصل الاجتماعي بعد نفيها تلك الوقائع، وإدلائها بتصريحات صادمة أثارت موجة غضب شديدة.

وعقب ذلك نشرت سيدات تركيات، شهادات مصورة لهن، يؤكدن خلالها تعرضهن لـ"تفتيش عار"، في رد على نفي النظام.



وأكدت السيدات أنهن تعرضن للتفتيش وهن عاريات من قبل حراس السجون، في حادثة تسببت بضجة في الرأي العام التركي، بعد أن أثارها لأول مرة نهاية العام الماضي، النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي أسقط البرلمان عضويته، أمس، ورفعت حصانته.

وكان جرجرلي أوغلو، قد انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرا أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على التفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق بولاية تحمل الاسم نفسه، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.