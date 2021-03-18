ماذا فعلت تعهدات "المركزي" بالبطالة والأسهم الأمريكية؟

انخفضت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الخميس، مع صعود عوائد السندات، وزيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية الغير متوقعة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع، الغني بأسهم شركات التكنولوجيا عند الفتح في جلسة الخميس مع صعود عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا.

وحسب رويترز، أدي تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ( البنك المركزي) بالتغاضي عن التضخم ومواصلة السياسة النقدية بالغة التيسير إلى نهاية 2023، إلي تراجع الأسهم الأمريكية.

تراجع المؤشرات الرئيسية

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 87.2 نقطة بما يعادل 0.26% إلى 32928.16 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 20.6 نقطة أو 0.52% ليسجل 3953.5 نقطة.

وانخفض ناسداك 176 نقطة أو 1.30% إلى 13349.203 نقطة.

توقعات المركزي الأمريكي

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، الأربعاء، أسعار الفائدة كما هي، لحين ظهور تحسن في أرقام الوظائف والتضخم.

وقال "المركزي الأمريكي" في بيان مساء أمس الأربعاء، بعد اجتماع دام يومين للجنة السوق المفتوحة، أطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إنه أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 0 - 0.25% دون تغيير.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي، قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة كوفيد-19.

أصبح البنك المركزي الأمريكي، يتوقع نمو الاقتصاد 6.5% هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2021، مقارنة مع نمو متوقع 4.2% وبطالة 5% في تقديرات اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبات من المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ 2% هذا العام، لتصل إلى 2.4% بنهاية السنة ثم تتراجع في 2022.

زيادة غير متوقعة للبطالة

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن سوق العمل تستعيد التوازن، إذ يؤدي تسارع وتيرة التطعيم باللقاحات إلى المزيد من إعادة فتح الأنشطة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 770 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 مارس/آذار الجاري، مقارنة مع 725 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وتراجعت الطلبات عن ذروة عند 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس/ آذار 2020، لكنها لا تزال عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009.

وقد تظل طلبات إعانة البطالة مرتفعة بسبب زيادة المنافع التي يحصل عليها العاطلون عن العمل.