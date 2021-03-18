الصين تؤكد الدفاع عن مصالحها وتحذر أمريكا من "الضغوط"

أعربت الصين عن "إصرارها" الدفاع عن مصالحها، وحذّرت واشنطن من أن أي ضغط قد تمارسه "غير مجد"، قبل لقاء في ألاسكا.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن "الصين لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع متعلّقة بسيادتها وأمنها ومصالحها"، حيث ستعقد المحادثات اعتبارا من الخميس في مدينة أنكوريج.
وسيجري وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان، مباحثات مع المسؤول الصيني الكبير يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي.
وأكدت بكين الخميس، أن "كل الموضوعات ستطرح على الطاولة"، لكنها حذرت من أنها مصممة على الدفاع عن مصالحها.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى العمل "بشكل بناء وصادق" خلال الحوار ، معترفا بأن الاجتماع "لن يكون كافيا لحل كل المشاكل".
ويُعقد الاجتماع في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن حول قضايا عدة من هونغ كونغ إلى حقوق الإنسان والتنافس التكنولوجي والتجسس ومعاملة أقلية الأويجور في شينجيانغ والتجارة.
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