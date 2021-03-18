إنقاذا للسلام.. دعوات لطالبان للتخلي عن "هجوم الربيع"

دعا الوسطاء الروس والأمريكيون والصينيون والباكستانيون، الخميس، حركة طالبان للتخلي عن "هجوم الربيع"، في نهاية يوم من المفاوضات في موسكو.

وقالوا في إعلان مشترك "ندعو كافة الأطراف في النزاع الأفغاني إلى تخفيض مستوى العنف وحركة طالبان إلى عدم إعلان هجوم الربيع".



وقال الوسطاء الدوليون إن على الطرفين التوصل "في أقرب وقت ممكن" إلى اتفاق "يضع حدا لحرب مستمرة منذ أكثر من أربعة عقود في أفغانستان".

وجاء اجتماع موسكو في إطار تكثيف المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان والولايات المتحدة للبحث في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد عشرين سنة تقريبا على غزوها.

ويضيق الوقت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب موعد 1 مايو/آيار الذي يمكن أن تسحب فيه واشنطن قواتها من أفغانستان، ولذلك يحاول الأمريكيون إعطاء دفع للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأفغاني.

وعرضت الولايات المتحدة خصوصا مقترح سلام جديدا على سلطات كابول وحركة طالبان ينص على تشكيل "حكومة جامعة جديدة" بحسب رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كشفت عنها وسائل إعلام أفغانية.

وفي رسالته قال بلينكن إن واشنطن تخشى "من تدهور محتمل للوضع الأمني مما قد يسمح لحركة طالبان بإحراز تقدم ميداني سريع"، في حال انسحبت الولايات المتحدة عسكريا من أفغانستان بعد عقدين من تدخلها فيها.

والإثنين دعت واشنطن إلى تسريع عملية السلام في أفغانستان، معتبرة أن تحقيق التقدم "ممكن".