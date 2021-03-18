قمة جديدة لصادرات السعودية النفطية.. الأعلى في 11 شهرا

حلقت صادرات السعودية النفطية في يناير/كانون الثاني الماضي لأعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2020.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة "جودي"، الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت في يناير/كانون الثاني الماضي، للشهر السابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2020.

صادرات الخام والمنتجات النفطية

وحسب روتيرز، ارتفعت صادرات الخام من أكبر مصدر له في العالم إلى 6.582 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، من 6.495 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وزاد إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية إلى 7.75 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، من 7.71 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

في غضون ذلك، ارتفع إنتاج السعودية من الخام إلى 9.103 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، من 8.98 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

استهلاك المصافي السعودية

ونما استهلاك المصافي السعودية من الخام إلى 2.343 مليون برميل يوميا، في حين انخفضت مخزونات الخام إلى 137.207 مليون برميل في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتطبق السعودية، أكبر منتج في مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفائها، خفضا طوعيا للإنتاج يبلغ مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، ومارس/آذار، وأبريل/ نيسان من العام الجاري لدعم أسعار النفط.

وتقدم الرياض، وسائر أعضاء "أوبك"، أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

قرارات "أوبك+"

وقررت مجموعة "أوبك +"، بداية الشهر الجاري، تثبيت معظم تخفيضات إنتاج النفط في أبريل/نيسان المقبل، بعد اتفاقها على أن تعافي الطلب مازال "هشا".

وسمحت مجموعة"أوبك+" بقيادة السعودية، وروسيا، بزيادة إنتاجية متواضعة في الإنتاج لكلا من روسيا، وكازاخستان، في الإنتاج الشهر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤهم ضمن تحالف أوبك+، زيادة إنتاجهم من الذهب الأسود بشكل طفيف الشهر المقبل، متخذين بذلك موقفا حذرا في ظل الغموض حول مستوى الطلب المرتقب.

روسيا وكازاخستان

وقالت المنظمة في بيان صدر عقب القمة الثانية لهذا العام "وافق الوزراء على الإبقاء على مستويات الإنتاج في آذار/مارس لشهر نيسان/أبريل، باستثناء روسيا وكازاخستان".

وستتمكن الدولتان من زيادة إمداداتها بما مجموعه 150 ألف برميل يومياً في حين تبقي الرياض على السحب الطوعي والإضافي لمليون برميل يوميا الشهر المقبل.