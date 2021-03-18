أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيد الأم لم يوقف الخسائر وإنذار للمشترين

استجابت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021، للهبوط الحاد بأسعار الثمين عالميا، رغم إقبال المشترين بمناسبة عيد الأم.

وعالميا، تراجع الذهب 1% اليوم الخميس، لينزل عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ قوض صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن سعر الدولار والمصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، منتصف تعاملات الخميس إلى 872 جنيها مقابل 874.25 جنيه، مستهل تعاملات اليوم.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) إلى 763 جنيها، مقابل 765 جنيها، صباح الخميس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 654 جنيه مقابل 655.75 جنيه، خلال تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الاقتصادي

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر إلى 508.75 جنيه مقابل 510 جنيهات، بداية التعاملات.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 436 جنيها مقابل 437.25 جنيه، صباحا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر 1721 دولارا مقابل 1737 دولارا، مستهل التعاملات.

كما نزل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6104 جنيها مقابل 6120 جنيها، صباحا.

السعر العالمي

وعالميا، هبط الذهب منتصف تعاملات الخميس، في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1728.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1139 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس/آذار عند 1755.25 دولار.

غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب زادت 0.2% إلى 1739.90 دولار للأوقية.



وقال المحلل لدى كومرتس بنك كارستن فريتش "العامل المعاكس الرئيسي للذهب في الوقت الراهن هو صعود عوائد السندات. هذه أيضا علامة على أن سوق السندات تفقد الأمل والثقة في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي ورغبته في مواجهة التضخم".



وأضاف "لكن هذا أيضا سيكون بدوره شديد الإيجابية بالنسبة للذهب على المدى الطويل".



ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.74% للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2020، في حين تقدم الدولار 0.3% أمام عملات منافسة.



وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.



وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس "إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يزداد تفاؤلا وهذا لا ينذر بخير للذهب ويشير إلى أن الاتجاه النزولي من المرجح أن يستمر".