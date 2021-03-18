واشنطن ترحب بدعوة "الوزاري الخليجي" لتحقيق السلام في اليمن

رحبت الخارجية الأمريكية ببيان "الوزاري الخليجي" الذي دعا إلى تحقيق السلام في اليمن، وأدان هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية ومحافظة مأرب اليمنية.

وقالت الخارجية في بيان لها مساء الخميس، "سنواصل جهودنا لتحقيق السلام في اليمن عبر الوسائل الدبلوماسية، ومن خلال الدعم الإقليمي الواسع".



وأضافت، إننا نبحث مع شركائنا الأوروبيين ضرورة توقف هجمات مليشيات الحوثي على محافظة مأرب اليمنية ليتسنى التركيز على جهود السلام والمساعدات الإنسانية.