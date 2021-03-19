موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. خسائر للنفط ووعد الحريري وأزمة "الشرقية للدخان"

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هوت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، الخميس، متكبدة أكبر خسائرها ليوم واحد منذ الصيف الماضي.

دعا رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، لضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسير ببرنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

تتجه الحكومة المصرية، لإنهاء احتكار الشركة "الشرقية للدخان"، عبر طرحها مزايدة، بينما تطالب الشركات المنافسة بتجميدها.

أعلنت شركة "بي بي"، الخميس، تطوير خطط لإقامة أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأزرق في المملكة المتحدة.

انتهت الخطوط الجوية العربية السعودية، من الاتفاق على صفقة تمويل شراء مجموعة طائرات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار.



استجابت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021، للهبوط الحاد بأسعار الثمين عالميا، رغم إقبال المشترين بمناسبة عيد الأم.

أعرب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، عن تفاؤله بعام 2021، وتحقيق الاقتصاد قفزة في معدلات النمو.

قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إنه ثبت أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.



تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، بعد تعثر توزيع اللقاحات، والارتفاع المتزايد في مخزونات الخام والوقود بأمريكا.

احتج التجار وأصحاب المطاعم والمقاهي، الخميس، في مدينة قونية التركية، بسبب استمرار إجراءات الغلق ضدهم، رغم السماح بالمؤتمرات السياسية.

أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا، هي أحدى المهام العاجلة لحكومة الوحدة الوطنية، خاصة مع تصاعد الأزمة خلال الآونة الأخيرة.. فكيف تعالجها؟

وافقت "اتصالات" الإمارات، على زيادة سقف تملك المساهمين من غير مواطني الإمارات لتصل إلى 49% من رأس مال الشركة.

أكدت شركة (GCMS) الأمريكية الخميس، التزامها بتوفير قطع غيار توليد الكهرباء إلى السودان، كما دعت للاستفادة من المنحة الأمريكية لأفريقيا.

حلقت صادرات السعودية النفطية في يناير/كانون الثاني الماضي لأعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2020.

تعتزم شركة "إير تشاينا المحدودة" شراء 18 طائرة من طراز إيرباص "إس إي - إيه 320 نيو" ذات الممر الواحد.

أعلنت واشنطن الحرب على الشركات المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2" ودعتها للانسحاب منها "فوراً" قبل وقوعها تحت العقوبات.

لم يكن يعلم لازلو هانييتش أنه سيكون صاحب أغلى وجبة في التاريخ عندما اشترى في 2010 وجبة بيتزا برقم خيالي وفقا لتقديرات 2021 للبيتكوين.

