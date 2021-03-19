بايدن يدرس تأجيل الانسحاب من أفغانستان

أكدت مصادر أمريكية، الجمعة، أن الرئيس جو بادين يدرس ملف القوات الأمريكية في أفغانستان.
وقالت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، إن بايدن سيمنع سحب تلك القوات من أفغانستان حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف بايدن، خلال مقابلة بثتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية، "انسحاب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول الأول من مايو كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع حركة طالبان، كان ممكنا لكنه صعب".
وبموجب الاتفاق، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع حركة "طالبان" في فبراير 2020، فإنه يتوجب سحب كل الجنود الأمريكيين المتبقين في أفغانستان بحلول مايو/أيار المقبل.
وواصلت الولايات المتحدة حتى آخر أيام ولاية ترامب خفض عددها العسكري في أفغانستان، في حين تعطلت المفاوضات الأفغانية-الأفغانية بينما يشهد البلد ارتفاعاً في منسوب العنف.
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