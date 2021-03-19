تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 مارس 2021.

وتراجعت العملة المصرية، خلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الجمعة، أمام اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الدولار، والدرهم الإماراتي.

استقرار الريال السعودي

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك الرسمية.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وثبت البنك المركزي المصري،الخميس، أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك هي، عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطيات

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.81 جنيه للشراء، و21.95 جنيه للبيع، مقابل 21.77 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.86 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع، أمس.

مركز التمويل المستدام

والأسبوع الماضي، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قرارا بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام وتنظيم العمل به.

يأتي إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم أكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007.

وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط أكثر من 200 مليار دولار.