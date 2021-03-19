سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك الرسمية.

وثبت البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

واستقرت العملة المصرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني.

سعر الدولار في مصر

كما استقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، تراجع متوسط سعر الدولار، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 3 بنوك فقط، هما مصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، ومصر إيران للتنمية.

بينما هيمن سعر 15.65 للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في 18 بنكا، منهم عودة، وكريدي أجريكول، التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وHSBC، والمشرق، وقناة السويس، والبركة، والأهلي المتحد.

وتراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، قرشا واحدا، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

تثبيت سعر الفائدة

وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه ثبت أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الثالثة على التوالي، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وبهذا القرار تظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.81 جنيه للشراء، و21.95 جنيه للبيع، مقابل 21.77 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.86 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع، أمس.

اقتصاد قوي

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وتوقعت أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/حزيران 2021.

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.