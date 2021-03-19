تركي يشعل النيران بجسده لسوء الأوضاع الاقتصادية

أشعل مواطن تركي يبلغ من العمر 40 عامًا، النيران في جسده بولاية قيصري التركية، بسبب سوء أوضاعه الاقتصادية.

وذكرت صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الخميس، أن المواطن التركي أقدم على إحراق نفسه بعد سكب البنزين على ملابسه، غير أن المحيطين به تمكنوا من إخماد الحريق.



وتم نقل المواطن إلى أحد المستشفيات لعلاجه من الحروق التي لحقت به وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن الرجل عاطل عن العمل منذ 3 سنوات.

أسوأ المراحل

وكانت تقارير إعلامية سابقة ذكرت أنّ المجتمع التركي يمرّ بمرحلة من بين أسوأ المراحل التي شهدها على مرّ التاريخ، في ظل ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال والأطباء وموظفي العموم والمدرسين والعاملين في الشرطة، في أعقاب اضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وذكر الدكتور جوشقون جَنَوار، عضو في مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا، أن أحداثاً واسعة النطاق تؤثر على المجتمع بأكمله يمكنها أن تؤدي إلى الانتحار.

وبشكل عام، انتحر نحو 1400 شخص نتيجة الفقر في تركيا منذ عام 2015، وفقًا للأرقام الرسمية التي يحتفظ بها معهد الإحصاء التركي، مُقابل حدوث حوالي 600 حالة انتحار في العامين الماضيين.



وحظرت الحكومة التركية بيع مادة السيانيد السامة، وذلك إثر حدوث سلسلة من حالات انتحار أسر كاملة باستخدام هذه المادة.

وتمّ توثيق إجمالي عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، بما يُقارب 5000 شخص على الأقل.

ووفقًا لمجموعة المناصرة لمجلس الصحة والسلامة في مكان العمل التركي، انتحر 75 شخصًا في 2020.