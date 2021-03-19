تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 19 مارس 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وخلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الجمعة، استقر الجنيه المصري، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك الرسمية.

صعود اليورو

وارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وشهدت تعاملات السوق المصرفي اليوم الجمعة، استقرار العملة المصرية، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، انخفض متوسط سعر اليورو، إلى نحو 18.66 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

فيما جاء أقل سعر لليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

توقعات النمو

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.35% في النصف الثاني من 2020، ونما 2% في الربع الأخير منه.

وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في الربع الأول من 2021، و5.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.81 جنيه للشراء، و21.95 جنيه للبيع، مقابل 21.77 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.86 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع، أمس.

سعر الفائدة

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الثالثة على التوالي، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وبهذا القرار تظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.