أوروبا تفتش بدفاتر روسيا.. مطالب بتحقيق في "انتهاكات الشيشان"

دعت أوروبا السلطات الفيدرالية الروسية إلى إجراء "تحقيق فوري ونزيه ومستقل" في ما وصفته بـ"انتهاكات" ارتكبت في الشيشان.

وقالت مفوضة مجلس أوروبا لشؤون الشيشان دنيا مياتوفيتش إن "الشهادات المروعة التي كشفت عنها صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المستقلة حول عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في الشيشان في السنوات الأخيرة تستدعي إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل من جانب السلطات الفيدرالية الروسية".



وأضافت مياتوفيتش أنه "يجب محاكمة جميع الأفراد الذين ثبت تورطهم في هذه الجرائم الشنيعة أيا تكن صفاتهم الرسمية".

ونشرت صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة الإثنين الماضي شهادة عضو سابق في فوج للقوات الخاصة الشيشانية يدعى أحمد قديروف بشأن انتهاكات ارتكبت في الجمهورية الروسية الواقعة في منطقة القوقاز.

وقال إن الوحدة شاركت في اعتقال مئات من سكان الشيشان في 2017 وقتل عشرة منهم على الأقل.

وتواجه "نويفا غازيتا" التي أسست في 1993 ترهيبا وهجمات وعمليات قتل تطال موظفيها.

وقالت الصحيفة إنها تعرضت لـ"هجوم كيميائي" عند مدخل هيئة تحريرها في موسكو.

وفي الماضي، اغتيل العديد من صحفييها، بمن فيهم الصحفية المشهورة آنا بوليتكوفسكايا المتخصصة في تغطية الصراع في الشيشان والتي قتلت في 2006.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا "بدلاً من مضايقة الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بأنشطة مشروعة تصب في المصلحة العامة، ينبغي على السلطات الروسية التعاون معهم والسماح لهم بالعمل بحرية وأمان".