ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، على نحو طفيف، رغم تراجع المعدن النفيس عالميا.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.



وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 209.30 ريال (55.81 دولار).



كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 183.14 ريال (48.84 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.98 (41.86 دولار).

الذهب الاقتصادي

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 122.09 ريال (32.56 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6513.75 ريال (1737 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1465.11 ريال (390.70 دولار).

السعر العالمي يتراجع

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية.

وتعرض المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا لمزيد من الضغوط بسبب توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انتعاشا اقتصاديا قويا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1733.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1731.50 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية "الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع.

"إذا زادت قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، هذا سيئ للذهب".

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى فيما يزيد على عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

أقوى نمو في 40 عاما

وقفزت العوائد، إذ تعهدت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمضي قدما في تحفيز نقدي قوي، قائلة إن ارتفاع التضخم في الأمد القريب سيكون مؤقتا في ظل توقعات بأقوى نمو اقتصادي للولايات المتحدة في نحو 40 عاما.