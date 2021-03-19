بريطانيا تقترض 26 مليار دولار في 28 يوما

كشفت بيانات رسمية، الجمعة، أن الحكومة البريطانية اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني (26.62 مليار دولار) خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
وينخفض مبلغ الاقتراض عما توقع في استطلاع للرأي أجرته رويترز لاقتراض 21 مليار إسترليني (29.2 مليار دولار)، ويصل بالاقتراض في أول 11 شهرا من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني.
وأعلن بنك إنجلترا المركزي، أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير مع استمرار سياسته النقدية فائقة المرونة.
ووافق أعضاء لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي أندرو بيلي على استمرار سعر الفائدة عند مستوى 0.10% مع استمرار برنامج شراء السندات عند قيمته البالغة 895 مليار جنيه إسترليني.
ويرى أعضاء اللجنة بالإجماع أن موقف السياسة النقدية الحالي ما زال مناسبا لحالة الاقتصاد.
وقالت اللجنة إنها لا تعتزم تشديد السياسة النقدية حتى يظهر دليل واضح على حدوث تقدم كبير نحو التوظيف الكامل لطاقات الاقتصاد ووصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.
وذكر البنك المركزي أنه إذا تراجع معدل التضخم فإن اللجنة مستعدة للقيام بما يلزم لتحقيق أهدافها.
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