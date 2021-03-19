مفاجآت فيسبوك للأطفال.. أنستقرام و"ماسنجر كيدز" قريبا

تعمل شركة فيسبوك على تطوير نسخة آمنة من تطبيق أنستقرام، مخصصة للأطفال تحت سن 13 عاما.

وتم تبليغ العاملين بفيسبوك بهذا المشروع الجديد، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال المدركين لآلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من سن صغيرة، وفق تقرير لـ"بلومبرج".

وكان قد استحوذ موقع فيسبوك على تطبيق أنستقرام لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة مقابل مليار دولار منذ ما يصل لعقد مضى.



ونقلت مجلة "نيويورك بوست"، تغريدة لمتحدث باسم موقع فيسبوك، "جو أوزبورن"، قال بها إنه في ظل تزايد عدد الأطفال المطالبين لآبائهم بتدشين صفحات خاصة بهم على منصات التواصل، وجد المطورون في فيسبوك أنه من المسؤولية توفير بيئة آمنة لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل، ونتج عنها قرار تطوير منصة أنستقرام للصغار.

وسيشمل هذا المشروع تطوير تطبيقات أخرى مخصصة للصغار سيكون منها تطبيق محادثات ودردشة للأطفال باسم Messenger Kids سيكون تحت إشراف الآباء.