كم تبلغ ثروة بيل جيتس؟.. سؤال تتغير إجابته كل ساعة

كشفت صحيفة "فوربس" أن صافي ثروة مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بيل جيتس، يبلغ 126.5 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن جيتس وزوجته ميليندا، يرأسان أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم، والبالغ رأسمالها ما يزيد على 35.8 مليار دولار.

وقالت مؤسسة "جيتس" الخيرية إنها ستنفق 300 مليون دولار لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتمويل العلاج والكشف واللقاحات.



وباع جيتس، أو تنازل، عن جزء كبير من حصته في "مايكروسوفت" فهو يمتلك ما يزيد قليلا على 1% من الأسهم، واستثمر في مزيج من الأسهم والأصول الأخرى.

وفي منتصف مارس/آذار 2020، تنحى جيتس عن منصبه كعضو في مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وهي شركة البرمجيات التي أسسها مع بول ألين (توفي 2018) في عام 1975.

وتعمل المؤسسة الخيرية على تحسين الصحة العالمية وخلق فرص متكافئة للناس في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، تبرع جيتس بما قيمته 35.8 مليار دولار من أسهم "مايكروسوفت" لمؤسسة "جيتس" الخيرية.

"جيتس" عدو بيتكوين

دعا بيل جيتس إلى تجنب الاستثمار في بيتكوين، قائلا: تقلباتها لا تقلق إيلون ماسك لكنها مصدر قلق لأتباعه من صغار المستثمرين.

وساهمت التصريحات المؤيدة لـ"بيتكوين" من جانب الملياردير إيلون ماسك، في تسجيل العملة ارتفاعا صاروخيا مؤخرا.

وقال الملياردير الأمريكي بيل جيتس موجها كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين"، وفق مقابلة مع "بلومبرج".

أضاف جيتس قائلا: "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الكثير من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين".

كان جيتس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يستثمر في الـ"بيتكوين"، لافتا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية.