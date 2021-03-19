العنف وإرهاب الخصوم.. منهج إخوان تونس لوأد فضائح فسادهم

في ظل تواطؤ حكومي وصمت سياسي، تصاعدت أعمال العنف من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس ضد كل من يعارضهم ويحاول فضح فسادهم.

ويواصل إخوان تونس ومساندوهم بث سموم أحقادهم في المجتمع التونسي عبر تلويث المشهد البرلماني حد التسمم وفرض منطق "القوة الغاشمة" التي يستعملونها لترسيخ هيمنتهم على الدولة والمجتمع التونسيين عبر خلق مناوشات ومواقف مضادة تشوّه معارضيهم.



ففي سابقة خطيرة جدا، تهجم النائب عن حركة النهضة، ناجي الجمل، أمس على زميلته من الحزب الدستوري الحر، زينب السفاري، فلطمها بعنف شديد وضرب هاتفها فكسره، ولولا أن أنقذها منه نواب وصحفيون لكانت العاقبة أبشع.

"غزوات الإخوان" الدموية

وبعد "غزوات" المطار التي تهجم فيها نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة على العاملين بمطار قرطاج الدولي ومعابر برّية تونسية أخرى بهدف فرض منطق القوة الغاشمة وتسفير أشخاص يخضعون لإجراءات حدودية تتعلق بشبهات الإرهاب والانتماء إلى تنظيمات إرهابية، تتكرر مشاهد عنف نواب النهضة والائتلاف، ليس فقط على موظفي الدولة والأمن وأعوانهما بل أيضا على زملائهم النواب، وسط تواطؤ الحكومة وصمت الطبقة السياسية عموما وتردد شق المعارضة النيابية الثاني الديمقراطي اليساري.

حادثة التعنيف التي تعرضت لها نائبة الدستوري الحر التي كانت تصور تهجم نواب النهضة اللفظي على زملائها جرت في بهو مجلس نواب الشعب التونسي أمس كشفت مدى حقد الإخوان على من يعارضهم وحدّة ما يمكن أن يفعلوه بهم سرا وعلانية.

جاء ذلك بينما كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ونواب كتلتها يحاولون الحصول على الوثائق التي تثبت تورط رئيس مجلس نواب الشعب، الإخواني راشد الغنوشي، في علاقات تمويل مشبوه ضد مصالح الدولة التونسية.

رئيسة الحزب الدستوري الحر منعت هي الأخرى أمس من دخول قاعة اجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب رغم أنها عضو فيه وتمثل المعارضة، وتمترس موظفو المجلس أمام أبواب القاعة للحرص على عدم حضورها الجلسة.

موسي أكدت أن منعها وتعنيفها الممنهجين اللذين يحرص رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي شخصيا على تنفيذهما محاولات متكررة لمنعها من طرح المواضيع الحارقة على طاولة مكتب المجلس.

العنف ضدّ كل من يعارض فساد الإخوان

هذه المواضيع كما تحدثت عنها رئيسة الحزب الدستوري الحر تتمحور حول سحب الثقة من رئيس الحركة النهضة رئيس البرلمان ومحاسبته ومن معه من حزبه والأحزاب الداعمة له.

موسي تبنت مقارعة الإخوان والأحزاب الموالية لهم بالبرلمان وخارجه، وتصدت وتتصدى للتفرقة والتهجم الذي يمارسه نوابهم كل مرة في رحاب المجلس وخارجه.

وليست حادثة اعتداء النائب المتطرف عن حزب ائتلاف الكرامة محمد العفاس ببعيدة، فقد تلفظ في تصريحات خلال جلسة عامة بكلام وصفه المحللون ومتابعو الشأن العام بتعبير الفكر الظلامي الخطير والمدمر، إذ احتقر النساء واستصغرهن وسبّهن علنا.

ولم يكتف رئيس مجلس النواب زعيم الفكر المتشدد في تونس بالتغافل عما أتاه أحد أعوان تنظيمه بل تهاون في محاسبة المعتدين من النهضة وائتلاف الكرامة على النواب المعارضين كما هو الشأن في حادثة اعتداء نواب الائتلاف بالعنف الجسدي على نائبات الكتلة الديموقراطية ونوابها.