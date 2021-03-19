توقيف مسؤولين في بلغاريا بتهمة التجسس

أعلنت بلغاريا الجمعة، توقيف 6 أشخاص يُشتبه في أنهم يتجسسون لحساب روسيا، بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة، في مؤتمر صحفي في صوفيا، إن موظفي الدولة هؤلاء متّهمون بتقديم معلومات سرّية لرئيس الشبكة وهو عنصر سابق في أجهزة الاستخبارات كانت زوجته التي تحمل الجنسيتين الروسية والبلغارية "تلعب دور الوسيط" مع موسكو.



وفي نهاية عام 2019، أمهلت موسكو، دبلوماسياً بلغارياً 24 ساعة لمغادرة البلاد، في رد على طرد صوفيا وقتها دبلوماسياً روسياً تتهمه بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان حينها، إن موسكو أعلنت السفير البلغاري لديها أتاناس كراستين، شخصية غير مرحب بها". وفقا لقناة "يورو نيوز" .

وتأتي الخطوة الروسية حينها رداً على قرار بلغاري مماثل اتخذ في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وجاء قرار بلغاريا طرد الدبلوماسي بعد أن قال ممثلو ادعاء إنه عقد اجتماعات بهدف التآمر مع أشخاص، بينهم مسؤول كبير مصرح له بالاطلاع على معلومات سرية من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وحافظت بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، إلى حد كبير على روابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع روسيا منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1989.