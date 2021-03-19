مصفاة بترول سعودية هدفا للإرهاب.. لا أضرار أو خسائر

أدانت السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول بالرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، مؤكدة ضرورة التصدي للهجمات الإرهابية التي تستهدف اقتصاد العالم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة.

ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.



وأكد المصدر، أن المملكة تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، وكان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر، دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الأسابيع القليلة الأخيرة، فتحت مليشيا الحوثي، أحد أذرع إيران في المنطقة، جبهات جديدة وصعدت عدوانها العسكري في مأرب والمملكة العربية السعودية، في إصرار على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة، وهو ما يعد خرقا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية.

إلا أن هجماتها دائما تتحطم على صخرة الجيش اليمني والتحالف العربي، حيث تتكبد خسائر فادحة وهزائم متتالية.