الجيش اليمني: جرائم الحوثي ضد مأرب وصوب السعودية مستمرة

أكد المتحدث باسم الجيش اليمني، الجمعة، استمرار جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب والسعودية.

وقال العميد عبده مجلي في تصريحات صحفية، إن مليشيات الحوثي مستمرة في جرائمها بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الياليستية ضد السعودية وضد مدينة مأرب.



وكشف المسؤول اليمني عن أن مدينة الحديدة (غرب) باتت نقطة انطلاق للهجمات بواسطة الطائرات المسيرات والصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة، مؤكدا أن اتفاق استوكهولم عطل استكمال تحرير المحافظة المطلة على البحر الأحمر ومحور تدخل الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن تصنيف مليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب شجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية والتصعيد العسكري.

وأضاف مجلي أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تنفذ أجندة إيرانية وأفشلت جميع الاتفاقات وتقوض كل جهود السلام الدولية.

ميدانيا، أكد مجلي أن مواصلة الجيش اليمني التقدم في جبهات مأرب وحجة بدعم من التحالف العربي، بالإضافة إلى اشتعال جبهات تعز وتحرير مناطق مهمة ضمن عمليات تستهدف كسر الحصار المفروض على المدينة منذ 6 أعوام.

وذكر متحدث الجيش اليمني إلى تكبد مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في جبهة "الكسارة" في غربي مأرب.

وفي وقت سابق، الجمعة، قتل 65 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي، الجمعة، في معارك طاحنة مع الجيش اليمني ورجال قبائل في جبهة الكسارة وخسائر فادحة بالمعدات بضربات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ووصل الحوثيون الهجوم العسكري البري على مأرب والسعودية، غداة إدانة مجلس الأمن الدولي لتصعيد المليشيات باعتباره يقوض جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في البلاد.