فرنسا تحدد شرطا مقلقا لاستخدام لقاح أسترازينيكا في تطعيم كورونا

وافقت فرنسا، الجمعة، على استئناف استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكنها وضعت شرطا يعبر عن قلقها.

وقالت الهيئة العليا للصحة في فرنسا إن اللقاح يجب أن يتلقاه فحسب من هم في سن 55 عاما فأكثر.



ويخالف هذا القيد إرشادات وكالة الأدوية الأوروبية بأن اللقاح صالح لجميع الفئات العمرية، كما يأتي بعد أسابيع فقط من قول باريس في بادئ الأمر إن اللقاح البريطاني السويدي يجب استخدامه فحسب لمن هم أقل من 65 عاما.

وقالت كالة الأدوية الأوروبية، الخميس، إنها اقتنعت بأن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر بعد أنباء عن تعرض بعض من تلقوه لاختلال في سيولة الدم.

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد قالت في بيان، الجمعة: "في ضوء البيانات المقدمة من وكالة الأدوية الأوروبية، ترى الهيئة أن من الممكن استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على الفور".

وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الجمعة، أيضا إنه ما من سبب يدعو بلاده لرفض لقاح أسترازينيكا.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، فرض إغلاق جديد لمدة شهر في العاصمة باريس ومناطق أخرى من البلاد بعد تعثر حملة التطعيم وانتشار سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وقال أتال لإذاعة آر.تي.إل إن الحكومة ستكثف جهودها لضمان عمل أكبر قدر ممكن من الناس من المنزل وليس من المكتب.