"كلوب هاوس" يواجه "السقوط الكبير".. ثمن فادح لتسريب الدردشات

تراجع معدل تحميل تطبيق "كلوب هاوس" للمحادثات الصوتية في مارس/آذار الجاري، في إشارة إلى انخفاض شعبيته بسبب تسريب الدردشات.

ووفق مؤشر بياني نشره موقع "آب ماجيك"، فإن التطبيق، تراجع معدل تحميله بحلول 15 مارس/آذار، لأقل من 100 ألف عملية تحميل، ولم يشهد التطبيق هذه النسبة المنخفضة منذ بداية يناير/كانون الثاني 2021.



وكشف المؤشر البياني عن أن الفترة التي شهدت أقصى ارتفاع في نسبة تحميل التطبيق، كانت خلال نهاية النصف الأول من فبراير/شباط 2021.

وحتى الآن وصل المعدل الإجمالي لتحميل تطبيق "كلوب هاوس" إلى 14 مليونا و92 ألفا و884 عملية تحميل من متجر أبل الإلكتروني للتطبيقات.

وتحقق خدمة "كلوب هاوس" الأمريكية نجاحا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

وقد سجل هذا التطبيق الحديث النشأة ازديادا كبيرا في معدلات الاستخدام حول العالم إثر تدابير الحجر المنزلي المتخذة لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

أزمة التسجيلات

غير أن التطبيق يثير تساؤلات كثيرة مرتبطة باستعمال بيانات العملاء الخاصة، أو بشأن سلامتها التقنية.

وتعرض التطبيق لانتكاسة مؤخرا، بعد فضيحة تسجيل الدردشات.

وحاولت شركة "كلوب هاوس" المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير "Clubhouse"، تهدئة العملاء من خلال الإعلان عن إجراء تحقيق فى تسريب دردشات المستخدمين.

وقال مسؤولو "كلوب هاوس" إنهم بصدد إجراء تحديثات وتغييرات، من شأنها معالجة تلك الشكاوى المرتبطة بتسجيل الدردشات الصوتية من قبل طرف ثالث.

ومن المتوقع أن يتضمن التحديث الجديد على "كلوب هاوس" عدم طلب التطبيق الوصول إلى جهات اتصال الهاتف لدعوة الأشخاص إلى النظام الأساسي بعد الآن، حتى يتمكن التطبيق من طمأنة مستخدميه.



وسيستخدم "كلوب هاوس" بدلا من ذلك إمكانية إضافة رقم الهاتف مباشرة، الذي يرغب في دعوته.

وقال رئيس الشركة المديرة لتطبيق كلوب هاوس، بول دافيدسون، إنه يمكن لكل مستخدم حاليا أن يطلب من الشركة حذف أي جهة اتصال قام بتحميلها فعليا.وجمعت عريضة في فرنسا أكثر من 10 آلاف توقيع لإخطار هيئة "كنيل" بشأن انتهاكات محتملة للخصوصية من جانب تطبيق "كلوب هاوس"، وفق ما أشارت الهيئة في بيان.

بداية قوية

تأسس "كلوب هاوس" في عام 2020، وسرعان ما بنى سمعته باعتباره المكان الرائع التالي الذي يجتمع فيه الأشخاص ويتحدثون ويتبادلون الأفكار، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ويتيح "كلوب هاوس" إنشاء "غرف" والانضمام إليها، حيث يمكنك بعد ذلك الدردشة مع الآخرين في مكالمة جماعية كبيرة، وهو لا يحتوي على صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص، وإنما يعتمد فقط على التواصل الصوتي، ويمكن لمستخدميه الانضمام ومغادرة المكالمة في أي وقت، وتحويل أي غرفة إلى قاعة اجتماعات عامة.



وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط الماضي، أظهر تقرير نشرته شركة آب آني للاستشارات وصول عدد مرات تنزيل تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس إلى أكثر من 8 ملايين مرة.

وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير/شباط لم يتخطَّ 3.5 مليون مرة فقط، لكنه حقق قفزة ضخمة حيث وصل إلى 8.1 مليون مرة يوم 16 فبراير/شباط الجاري.

ويعود هذا النمو القوي للتطبيق، إلى ظهور عدد من الشخصيات الشهيرة ضمن قائمة مستخدميه مثل إيلون ماسك مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وخدمات الفضاء سبيس إكس، ومارك وزكربيرج مؤسس ورئيس شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار تقرير آب آني إلى أنه تم تنزيل التطبيق 2.6 مليون مرة إضافية فقط من إجمالي مرات التنزيل في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى الجاذبية العالمية للتطبيق.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق كلوب هاوس لا يعلن رسميا أرقام مرات التنزيل ولا عدد مستخدميه المسجلين لكن الرئيس التنفيذي للشركة المطورة له بول دافيسون قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن عدد مستخدمي التطبيق زاد بمقدار مليوني مستخدم نشط أسبوعيا، وهو ما يشير إلى أن عدد المستخدمين شهريا وإجمالي عدد المستخدمين أكبر من ذلك بكثير.

وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد مستخدمي التطبيق المسجلين يتراوح بين 6 و10 ملايين مستخدم.