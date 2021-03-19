بالصور.. بايدن يتعثر 3 مرات على سلم الطائرة

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، 3 مرات أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين، وسقط على ركبته، لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة، ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وبعد ذلك أقلعت طائرة "إير فورس وان" من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن، في طريقها لأتلانتا.





وسيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث اطلاق النار، الثلاثاء، في صالونات للتدليك.

وكانت زيارة بايدن مقررة منذ فترة طويلة لعرض برنامجه لإنعاش الاقتصاد، لكن غير برنامجه في اللحظة الأخيرة، لمناقشة التهديدات التي يواجهها الآسيويون مع مسؤولي هذه الجالية.





وكان بايدن أمر بتنكيس الأعلام حتى، الإثنين، تكريما لـ8 ضحايا بينهم 6 نساء من أصول آسيوية، قتلوا، مساء الثلاثاء، برصاص شاب أبيض في الـ21 من عمره.



