واشنطن تدعو الصومال إلى إجراء انتخابات بشكل فوري

حثت واشنطن، الصومال، الجمعة، على إجراء انتخابات فورا لكسر الجمود السياسي الذي يهدد البلاد بمزيد من الاضطرابات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق جرّاء الأزمة الانتخابية في الصومال، التي تتسبب بضبابية سياسية تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد".
وأضاف: "ندعو قادة الصومال الفدراليين وقادة ولاياتها لتنحية الأهداف السياسية الضيّقة جانبا وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصومالي، والاتفاق على إجراء انتخابات شفافة وشاملة للجميع فورا".
وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من فبراير/شباط عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، السلطة، ما أدى إلى أزمة دستورية.
ويعتبر ائتلاف مرشحي المعارضة حاليا الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته.
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