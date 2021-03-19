ببجي ليست وحدها.. 5 ألعاب قاتلة تثير الرعب في العالم

ليست ببجي وحدها التي حصلت على لقب اللعبة القاتلة، بل هناك 5 ألعاب أخرى تثير الرعب في العالم، نستعرضها في التقرير التالي.

وبحلاف ببجي تضم قائمة الألعاب القاتلة كل من الحوت الأزرق ومريم وبوكيمون جو، وأثارت جدلا كبيرا في السنوات الأخيرة.



تتجاوز خطورة بعض الألعاب الإلكترونية مجرد تعزيز السلوكيات العنيفة عند الأطفال والمراهقين أو انعزالهم اجتماعيا إلى حد إنهاء حياتهم والدفع بهم إلى الانتحار.

وإليكم أبرز الألعاب الإلكترونية التي أثارت جدلا كبيرا في السنوات الأخيرة لخطورتها على حياة من غامروا وقرروا خوض تجربتها..

الحوت الأزرق Blue Whale

تسببت لعبة الحوت الأزرق في إنهاء حياة عدد كبير من مستخدميها تجاوز الـ130 فردا حول العالم منذ ظهورها عام 2015، وتوصف كأحد أخطر الألعاب الإلكترونية في العالم.

ووفق تقارير دولية فإن أغلب الضحايا من الأطفال، وكان أبشع حوادثها إقدام 6 أطفال بالجزائر على شنق أنفسهم تنفيذا لأوامر اللعبة.





تقوم اللعبة على فكرة التحديات إذ تتحدى المستخدم على القيام ببعض الأمور وتصوير نفسه للانتقال للمرحلة التالية، ومن هذه التحديات تشويه أجسادهم بآلات حادة والوقوف على حافة سطح المنزل وقطع السكة الحديدية على مدار 50 يوما وفي نهاية التحدي يقدم المستخدم على الانتحار إما برمي نفسه من مبنى وإما شنق نفسه.

مريم Mariam game

تقوم فكرة اللعبة على طفلة تدعى "مريم" تاهت عن منزلها وعلى المشترك باللعبة أن يساعدها على العودة.

تتميز اللعبة بالإثارة عبر مؤثرات صوتية ومرئية تسيطر على المستخدمين وتبث فيهم الرعب لا سيما من فئة الأطفال وتنشأ علاقة قوية بينهم وبين مريم تدفعهم لتنفيذ أوامرها.





تسأل مريم في البداية أسئلة شخصية لتعرف تفاصيل حياة المشترك وعمله، وهو ما أثار قلق كثير من الخبراء عن الجهة التي تستفيد من تلك المعلومات، وفي النهاية تحرض المشترك على الانتحار وتهدد بإيذاء أهله إذا لم يستمع لأوامرها.

تحدّي شارلي Charlie Charlie challenge

تحدي شارلي أو لعبة الأقلام هو تحدٍّ أودى بحياة عدد ممن اختبروه من الأطفال والشباب في ليبيا والجزائر وعدد من دول الخليج نتيجة الذعر الذي حدث لهم.





وتقوم فكرة اللعبة التي انتشرت عبر الإنترنت بشكل موسع عام 2015 على دعوة شخصية أسطورية ميتة تدعى "تشارلي" بعد رسم شبكة من 4 مربعات على قطعة من الورق وكتابة "نعم" و"لا" وتتم موازنة قلم رصاص فوق آخر، ويتم بعدها استدعاء شارلي "شارلي أنت هنا؟" أو "شارلي يمكننا أن نلعب؟" ويتحرك القلم باتجاه أحد الخيارات، وهو ما يجعل اللاعب يتفاجأ لظنه أن شيئا خارقا للطبيعة قد حدث وهو ما يتبعه ركض وصراخ وحالات إغماء ويتم تصوير ما يحدث ورفعه على الإنترنت.

وفسرت صحيفة إندبندنت البريطانية، السبب بأن الجاذبية هي سبب هذه الخدعة، وقالت في تقرير لها إن القلمين لن يبقيا في مكانهما طوال الوقت بسبب شكل القلم الأسطواني، وإن أقل قدر من الهواء من التنفس بوجه القلم قد يحرك تلك الأقلام، ولذلك لا يتحرك القلمان إلا بعد التحدث وبالتالي إطلاق الهواء تجاههما.

بوكيمون جو Pokemon Go

تسببت لعبة بوكيمون جو في العديد من الحوادث القاتلة منذ ظهورها عام 2016، لانشغال اللاعبين بمطاردة والتقاط شخصيات البوكيمون المختلفة والسير بلا تركيز في الشوارع ما يعرضهم للحوادث.





وتقوم اللعبة على بحث المستخدم عن البوكيمون معتمدة على الخرائط الحقيقية للمكان الموجود به اللاعب، وتحدد للاعب أماكن يذهب إليها للبحث عن البوكيمون في منزله أو المناطق المجاورة له وعليه الذهاب إليها سريعا لالتقاط البوكيمون قبل أن يختفي.

جنيّة النار Fire Fairy

تسببت اللعبة في موت كثير من الأطفال حرقا أو اختناقا بالغاز؛ إذ تشجعهم على الوجود بمفردهم في الغرفة وترديد كلمات سحرية وتوهمهم أنهم يتحولون إلى "جنية النار" باستخدام غاز الموقد (البوتجاز) وهو ما يتسبب في إحراق أنفسهم بالغاز.





وتأمر اللعبة الطفل بالاستيقاظ عند منتصف الليل بعد نوم الجميع والدوران في أنحاء الغرفة مع ترديد كلمات سحرية ثم الانتقال للمطبخ وفتح جميع شعلات الغاز، ومن ثم الذهاب للنوم وعند استنشاق الغاز السحري سيتحول إلى جنية.

ببجي PUBG

رغم خطورتها يترقب الملايين حول العالم ظهور لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"، والتي ستظهر للنور خلال العام الجاري 2021.

أسئلة عديدة تدور في أذهان محبي اللعبة الأشهر حول العالم بخصوص الإصدار الجديد.





كل المؤشرات تؤكد أن لعبة ببجي الجديدة تحظى بالاهتمام الكبير، ويتوقع أن تنجح بشكل كبير خاصة في ظل التغيير الكلي في استراتيجية اللعبة.

وتعد "PUBG New State" لعبة جديدة كليا، وليست مرحلة أو خريطة من النسخة السابقة، فهي عبارة عن عالم جديد في المكان والزمان.

وتتميز اللعبة بوجود تغيير شامل، من حيث الشكل الحماسي للسيارات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية.