موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. أتعس دولة وتايلاند تتمرد على كورونا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
احتفظت فنلندا بلقب أسعد بلاد العالم للعام الرابع على التوالي، بعد عام من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية.
قررت تايلاند تخفيف فترة الحجر الصحي المفروضة على الزائرين الأجانب اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الكويتية، بيانا بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على المواطنين الكويتيين.
بهدف تخفيف آثار كورونا، أطلقت هيئة السياحة الإثيوبية بالتعاون مع فيسبوك، برنامج تسويق رقمي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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