عقب سلسلة هجمات دموية.. الرئيس الأفغاني يقيل وزير الداخلية

قال مجلس الأمن القومي الأفغاني في بيان الجمعة، إن الرئيس أشرف غني أقال وزير الداخلية مسعود أندرابي بعد سلسلة هجمات على قوات الأمن.
وجاء في البيان أيضا أن رئيس أركان الجيش الجنرال ياسين ضياء عُين قائما بأعمال وزير الدفاع لحين شفاء أسد الله خالد من مرض يعالج منه منذ شهور.
ولم بذكر البيان تفاصيل أخرى عن إقالة وزير الداخلية.
لكن مسؤولا أمنيا كبيرا قال إن أندرابي فشل في إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر في إقليم وردك بوسط البلاد أمس الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد قوات الأمن.
وأضاف المسؤول أن غني كلف أندرابي منذ أسابيع بالقبض على زعيم الميليشيا، المسؤول أيضا عن عدد من الهجمات الأخرى على قوات الأمن في الشهور الأخيرة.
ولم يرد أندرابي على رسالة نصية لطلب التعليق.
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