إسطنبول بمواجهة أردوغان في معركة قضائية

نقلت تركيا "جيزي بارك"، التي كانت مركز احتجاجات مناهضة للحكومة 2013، لملكية وطنية بعد أن كانت تابعة لإسطنبول، مما آثار معركة قضائية.

وأعلنت مديرية "المؤسسات الدينية" بوزارة الثقافة والسياحة نقل تبعية المنطقة إلى إحدى مؤسساتها.



وانتقدت بلدية إسطنبول ما قالت إنه "قرار متسرع" من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اتخذته "لوقف مشروع لتحويل الساحة إلى منطقة خضراء وجمالية مرة أخرى".

وأضافت، في بيان السبت، أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا القرار.





وقبل ثماني سنوات، تظاهر مئات الألوف في إسطنبول وأنحاء تركيا ضد خطط إعادة تطوير الحديقة الواقعة في وسط إسطنبول، مما وضع رئيس الوزراء آنذاك أردوغان أمام تحد كبير.

وبعد مظاهرات على مدى أشهر، تخلت السلطات عن الخطط التي وافق عليها أردوغان لبناء نموذج لثكنة عثمانية في الحديقة، لكن العام 2016، قال أردوغان إنه لا يزال مصمما على "استعادة تاريخنا" من خلال البناء هناك.

يتولى حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، السلطة منذ عام 2002، وأدار الحزب بلدية إسطنبول على مدى 25 عاما منذ انتخاب أردوغان رئيسا للبلدية في عام 1994 حتى عام 2019، حينما فازت بها المعارضة.