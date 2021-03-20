فيديو ساخر.. ترامب يسقط بايدن على سلم الطائرة بـ"كرات الجولف"

انضم نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى المشككين في أن الرياح كانت السبب في تعثر الرئيس جو بايدن على سلم الطائرة.

ونشر دونالد ترامب جونيور، مقطع فيديو ساخر يظهر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يتعثر ثلاث مرات على سلم الطائرة الرئاسية بسبب كرات الجولف التي سددها له الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعزا البيت الأبيض في وقت سابق الحادث إلى الرياح القوية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الجو كان "عاصفا جدا" وإنها هي نفسها "كادت أن تسقط"، مؤكدة أن بايدن "يشعر بالارتياح حاليا".

وأرفق ترامب الابن على تويتر لقطة شاشة توضح أن سرعة الرياح كانت حوالي 6 أمتار في الثانية.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن مثل هذه الرياح "تثير الغبار والورق" و"تهز الأغصان الصغيرة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو، سخر نجل ترامب في تعليقه من أن الرئيس بايدن "في حالة ارتياح حاليا".





ونشر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو الساخرة من الرئيس الأمريكي.

وقال أحمد المغردين مازحًا إن بايدن البالغ من العمر 78 عامًا سيحتاج إلى مصعد لنقله إلى الطائرة من المدرج، وأطلق عليه "المصعد الرئاسي"، فيما اتهم بعض المغردين ترامب بوضع قشرة موزة على درج الطائرة كي يسقط بايدن.





فيما نشر أحد صورة لبايدن وهو يسقط إثر اصطدامه بأحد لاعبي كرة القدم الأمريكية.

ونشرت تغريدة ساخرة أخرى لنائبة الرئيس كامالا هاريس تبدو فيها سعيدة برؤية الرئيس يتعثر لأنها ستتولى بدورها مهامه في حال عدم قدرة بايدن على ذلك.





كان بايدن ، 78 عامًا، يستقل الطائرة من قاعدة أندروز المشتركة قبل الظهر بقليل عندما تعثر، وتمسك بالحاجز، وثبت نفسه واستمر في السير لكن قدمه زلت مرة ثانية ثم ثالثة.

وبعد أن وقف على رجليه عقب سقطته، بدا أن بايدن أخذ دقيقة لإزالة الغبار عن ركبته قبل أن يشق طريقه أخيرا إلى الطائرة الرئاسية، ثم أدى التحية قبل الدخول في المقصورة للإقلاع إلى جورجيا.





وبمجرد وصوله إلى الطائرة، قالت المتحدث باسم البيت الأبيض المراسلين أنه "بخير بنسبة 100%" وأنه يستعد لرحلته إلى أتلانتا.

وأضافت: "الجو عاصف جدًا في الخارج. الرياح شديدة. كدت أن أقع في صعود الدرج بنفسي.

يشار إلى أن جو بايدن عانى من كسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما تطلب منه ارتداء حذاء طبي لتقويم العظام عدة أسابيع.