أسعار العملات في المغرب اليوم الأحد 21 مارس 2021

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأحد 21 مارس 2021، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.

وبقي سعر اليورو في بنك المغرب المركزي عند 10.32 درهم للشراء و12 درهما للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم في المغرب عند 8.65 درهم للشراء و10.06 درهم للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 12.07 درهم للشراء و14.03 درهم للبيع.

أسعار الريال والدينار

وبقي سعر الريال السعودي وفق بيانات المركزي المغربي عند 2.30 درهم للشراء و2.68 درهم للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 2.35 درهم للشراء، و3.73 درهم للبيع.

وبقي سعر الدينار الكويتي عند 28.68 درهم للشراء و33.33 درهم للبيع.

استثمارات جديدة

وأمس الأول، استقبلت مدينتا العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية المغربية وفدا من المستثمرين المُنحدرين من إقليم الباسك، بغرض الوقوف على الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها المنطقة.

وتأتي الزيارة في خضم الدينامية الاقتصادية والدبلوماسية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خاصة بعد تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وعلى رأسها شروع الولايات المتحدة الأمريكية في بناء قُنصليتها بمدينة الداخلة، وتشجيعها الاستثمار في المنطقة.

وخلال الزيارة، التقى مجموعة من الاقتصاديين ورؤساء الشركات من إقليم الباسك بمسؤولين محليين بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث استعرض الجميع الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، ومُختلف القطاعات القابلة للاستثمار.

وأبدى المُستثمرون الباسكيون اهتمامهم الكبير بالموارد الطبيعية والخصائص الجغرافية للمنطقة، وما تُسهله من إمكانيات للاستثمار. خاصة في مجالات الصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقات المتجددة.

انكماش العجز

وقال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.