لهذا السبب العراق يعفي مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول

قرر العراق إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول، واعتبرت وزارة الداخلية القرار دفعا باتجاه " تنشيط الاستثمار".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، اليوم الأحد، إن "قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، قرار جريء جدا ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من مارس/آذار الحالي".



وأضاف، في تصريح صحفي نقلته جريدة الصباح، أن "القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين".

وتابع المحنا: "سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا".

وأشار إلى أن هذا القرار سيشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق، وتحريك القطاع السياحي فيه.

ويسعى العراق إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه من خلال إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول، بعدما كانت سمة الدخول إلى الأراضي العراقية تحتاج إلى موافقات تأخذ وقتا طويلا، وربما لا تصدر في الكثير من الأحيان.

ويعتمد البلد العربي، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك، على صادرات النفط في تحصيل جميع إيرادات الدولة تقريبا.

وتضرر العراق بشدة جراء هبوط أسعار الخام في العام الماضي وواجه صعوبة في دفع أجور العاملين بالقطاع العام.