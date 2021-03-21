سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 21 مارس 2021.. الليرة تقاوم

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 21 مارس 2021، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ووفق وسائل إعلام محلية، تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما بين "10900 - 11000" ليرة لكل دولار، منخفضا عن تعاملات الأمس.

ويوم السبت بلغ سعر العملة الخضراء 11700 ليرة للشراء و11800 ليرة للبيع.

ومع الانخفاض الكبير في سعر الدولار منذ يوم الجمعه، لاحظ مواطنون امتناع بعض الصرافيين عن بيع الدولار، كما توقف آخرون عن شرائه، فيما أرجعت مصادر ذلك إلى معلومات وصلتهم مؤخرا عن تبدل ملحوظ في سعر الصرف.

وقالت الرئاسة اللبنانية يوم الجمعة إن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات مثل شركات الصرافة المعتمدة وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90% من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة "السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)... وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".



وقال مصدر لـ رويترز، إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا، مقارنة مع تقدير بنحو 19.5 مليار دولار من البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي.

كانت الأزمة اللبنانية تعمقت في أغسطس/آب الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص ومجبرا حكومة دياب على الاستقالة.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.