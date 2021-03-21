صور.. معلومات مهمة يجب معرفتها قبل شراء سيارة كابريو

تحظى السيارات الكابريو باهتمام خاص من قبل بعض عشاق الموديلات المميزة، وقبل شراء هذه النوعية عليك معرفة بعض المعلومات المهمة.

وتتمتع السيارات الكابريو بميزة تصميمية خاصة بين أنواع السيارات؛ حيث يتيح التصميم المكشوف الاستمتاع بنسمات الهواء العليل وأشعة الشمس المشرقة.



وتتوفر السيارة المكشوفة في شكلين: الكابريو رباعي الأبواب أو الرودستر، ومنها ما هو رباعي المقاعد أو ثنائي المقاعد. بالإضافة إلى ذلك يتوفر السقف بشكلين: قماشي كلاسيكي أو صلب قابل للطي، والذي يعد على ما يبدو أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

وقال فلوريان موسر، المتحدث باسم شركة بي إم دبليو، إن الأسقف المصنوعة من القماش أصبحت الآن أكثر مقاومة وتوفر نفس الحماية ضد الهواء والضوضاء، فضلا عن أنها أخف وزنا ويمكن طيها لخلق مساحة أكبر للأمتعة.

وتعتمد معظم هذه الموديلات على محرك البنزين بشكل قياسي، لكن محرك الديزل قليل جدا ونادرا ما نجد موديلات تعتمد على نظام الدفع الكهربائي مثل Fiat 500 Cabrio وSmart المكشوفة.

وتخطط فولكس فاجن الألمانية لإطلاق نسخة مكشوفة من سيارتها الكهربائية ID3. وعلى هذا المضمار لا نستطيع تجاوز الفئة الرابعة من بي إم دبليو بقوة تصل إلى 374 حصانا، والتي تتوفر بسقف قماشي شأنها في ذلك شأن مرسيدس SL الجديدة.

ماكلارين Elva

وتتخلى ماكلارين Elva، التي يبلغ سعرها 1.7 مليون يورو، عن السقف والنوافذ وتنطلق بسرعة قصوى تتخطى حاجز 300 كلم/س.





ومن السيارات البريطانية أيضا أستون مارتن Vantage Roadster، والتي تنطلق بسواعد محرك V8 بقوة 357 كيلووات/510 أحصنة، وتتوفر بسعر يبلغ نحو 160 ألف يورو.





فيراري SF90 Spider

وتعتمد فيراري SF90 Spider على نظام الدفع الهجين، مع سقف صلب قابل للطي في غضون 14 ثانية.

وبفضل نظام دفع بقوة 735 كيلووات/ 1000 حصان تصل إلى السرعة القصوى 340 كلم/س، كما تبلغ مدى السير 25 كلم.





سيارة مستعملة

وفقا للمتحدث باسم الهيئة الألمانية للفحص الفني هانز جورج مارميت فإن المقبلين على شراء سيارة مكشوفة مستعملة بدلا من سيارة جديدة يتعين عليهم فحص بعض الأشياء باستفاضة أكثر من السيارات التقليدية، مثل السقف وعناصر الإحكام.

ويجب أيضا فحص آلية طي السقف بشكل خاص، مع التأكد من حالة السقف القماشي، وإجراء اختبار قيادة في حالة طي السقف ونصبه، مع مراعات الاختلافات في الرؤية للطريق بين السيارات التقليدية والمكشوفة.