بوتين يهرب من أزمات العالم في ورشة وزير دفاعه بغابات التايغا

لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غابات التايغا بصحبة وزير دفاعه سيرغي شويغو مبتعدا ولو قليلا عن أزمات العالم.

وعاد اليوم الأحد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إلى بلاده بعد أن قررت موسكو استدعاءه للتشاور على خلفية تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيه بوتين بـ"القاتل".

كما تشتبك روسيا وبريطانيا على خلفية قرار الأخيرة برفع ترسانتها النووية الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، لكن بوتين اختار على ما يبدو الهروب من تلك الأزمات في ورشة وزير الدفاع.

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أثناء وجودهما في سيبيريا نهاية هذا الأسبوع، استخدما مركبة خاصة للتنزه في غابات التايغا.



وقال بيسكوف إن بوتين وشويغو استخدما آلية خاصة للتنقل في الغابات، بالإضافة لسيرهما على الأقدام.

خلال الرحلة، قام شويغو، بإطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التي يمارس فيها هوايته في صناعة الحرف اليدوية.

وبحسب اللقطات التي بثتها قناة "روسيا 24"، فإن الرئيس والوزير استخدما سيارة تصلح للسير في مختلف الظروف التضريسية، بينما كان يقودها بوتين.