جريمة حوثية جديدة.. مقتل وإصابة 6 يمنيين بتعز

قتل وأصيب 6 مدنيين، الأحد، في هجوم حوثي مدفعي جديد على الأحياء السكنية في مدينة تعز، جنوبي اليمن.

واستهدف قصف مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا مبنى "كلية الآداب" وحديقة أطفال في حي الجمهوري السكني الواقع وسط المدينة الخاضعة لحصار صارم منذ 6 أعوام من قبل الانقلابيين.



وقالت مصادر محلية، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن مدنيا على الأقل لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون بقذيفة "هاون" أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية وسقطت أمام بوابة الكلية بالحرم الجامعي أثناء وجود الطلاب في قاعات المبنى.



وأحدث الهجوم المدفعي رعباً غير مسبوق بأوساط الطلاب الذين تدافعوا إلى خارج المبنى الجامعي.



وحسب المصادر، فإن جميع الضحايا هم من المارة، أما الشاب القتيل فيعمل على دراجة نارية المعروفة بتاكسي الفقراء.



وأسفرت سلسلة هجمات لمليشيا الحوثي على الأحياء والأعيان المدنية في مدينة تعز عن سقوط الآلاف من الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.



وتتصدر تعز والحديدة مدن اليمن بنسبة أكبر عدد من الضحايا المدنيين بلغت 1843 قتيلا وجريحا العام الماضي إثر استمرار هجمات الحوثيين على الأحياء السكنية.

