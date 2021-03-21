أوستن يرفض التعليق على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

رفض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التعليق على المهلة النهائية لانسحاب قوات بلاده من أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، عقب محادثات أوستن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، بكابول: "هذا اختصاص رئيسي".

وأضاف قائلا: "الرئيس بايدن سيتّخذ هذا القرار في مرحلة ما، لجهة الكيفية التي يرغب من خلالها التعامل مع المسألة".

وأجرى أوستن، زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى أفغانستان اليوم، وفق ما أفاد البنتاجون، قبل أسابيع من الموعد المقرر لاستكمال انسحاب الجنود الأمريكيين بموجب الاتفاق المبرم بين واشنطن وحركة طالبان العام الماضي.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي أنه سيكون من "الصعب" الالتزام بمهلة الأول من مايو/أيار المقبل التي اتفقت عليها إدارة سلفه دونالد ترامب مع الحركة، ما أثار حفيظتها حيث حذرت واشنطن من أنها "ستتحمل المسؤولية عن عواقب" أي تأجيل.

وتسعى الحكومة الأفغانية لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد لأطول مدة ممكنة نظرا للغطاء الجوي الذي توفره.

والجمعة، أكدت مصادر أمريكية أن الرئيس بايدن يدرس ملف القوات الأمريكية في أفغانستان.

وواصلت الولايات المتحدة حتى آخر أيام ولاية ترامب خفض عددها العسكري في أفغانستان، في حين تعطلت المفاوضات الأفغانية-الأفغانية بينما يشهد البلد ارتفاعاً في منسوب العنف.