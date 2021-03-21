الأول في 2021 .. قصف روسي على إدلب السورية

قصفت طائرات روسية هدفا في شمال غرب سوريا تسيطر عليه المعارضة في أول هجوم من نوعه في العام الجاري 2021.

وقال شهود ومصادر من المعارضة، الأحد، إن طائرات روسية نفذت غارات على مناطق قريبة من بلدات كثيفة السكان ومخيمات في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة بالقرب من الحدود التركية.



وأضافت المصادر أن الطائرات قصفت هدفا قرب معبر حدودي وعلى مشارف بلدة سرمدا بمحافظة إدلب.

وأشارت إلى أن صاروخا "أرض أرض" سقط في قرية قرب الحدود مع تركيا، فيما لم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا.

واليوم الأحد أيضا، استهدف الطيران الحربي التركي مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة شمالي سوريا، للمرة الأولى منذ 17 شهرا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان

وقال المرصد، إن طائرة حربية تركية استهدفت مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى إلى حدوث انفجار عنيف في الموقع المستهدف.

وتأتي الضربات الجوية للقوات التركية بعد فشل الفصائل الموالية لتركيا في تحقيق تقدم على المحاور.

من ناحية أخرى، مازالت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محور صيدا ومعلق شرقي عين عيسى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ، نقل عن مصادر قولها إن قوات سوريا الديمقراطية أغلقت مداخل مدينة عين عيسى بالحواجز العسكرية ومنعت دخول أي شخص لا يحمل قيودها، في حين انسحب رتل لقوات النظام يضم عشرات العناصر من “اللواء 93” في ناحية عين عيسى.