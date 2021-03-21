انتخابات إسرائيل.. 20 ألف شرطي للتأمين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، نشر 20 ألفا من عناصرها لحماية الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة الثلاثاء المقبل.

ويتوجه أكثر من 6.5 مليون إسرائيلي من أصحاب حق الاقتراع إلى الصناديق الثلاثاء المقبل لانتخاب الكنيست الإسرائيلي رقم 24 في تاريخ إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إنها "أكملت جهوزيتها واستعدادها للانتخابات البرلمانية للكنيست الـ 24، التي ستقام يوم الثلاثاء".

وأضافت: "ستعزز الشرطة قواتها في جميع أنحاء البلاد من أجل سير العملية الانتخابية وتوفير المجال لكل صاحب حق اقتراع للوصول إلى صناديق الاقتراع بأمان وسلام وممارسة الحق الديمقراطي بالتصويت، وحفاظًا على سير المسيرة الانتخابية بشكل حر وديمقراطي".





وأشارت الشرطة الإسرائيلية في هذا الصدد إلى أنه "سيتم نشر حوالي 20000 شرطي ومتطوعين في مختلف مراكز الاقتراع التي ستشمل أكثر من 13000 مركز اقتراع في آلاف التجمعات في جميع أنحاء البللاد".

وحذرت من أن "الشرطة لن تسمح بانتهاك النظام العام وانتهاك قانون الانتخابات وستعمل على اتخاذ إجراءات ضد أي محاولة لارتكاب هذه المخالفات".



وقالت: "ستعمل قوات معززة من الشرطة، علنية وسرية، في مراكز الاقتراع وفي المناطق المحيطة بها لمنع واكتشاف أي نشاط غير قانوني من شأنه الحاق الضرر بنقاء الانتخابات وسريانها الطبيعي والسليم".





وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قالت إن 39 قائمة تشارك بهذه الانتخابات، ويتكون الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعدا.