اليخت التوأم.. 230 قدما من الخصوصية والرفاهية فوق الماء

تستقبل أسواق اليخوت الفاخرة يختا مميزا وهو في الأصل مكون من يختين بطول يبلغ 230 قدما "70 مترا" لكل منهما.

اليخت الأم يأتي بتصميم فاخر بحيث يكون مكانا مناسبا لاستقبال الضيوف والمرافق الأساسية التي يشملها اليخت.

أما اليخت المدمج الثاني أو سفينة الدعم فهو صمم بشكل فريد بحيث يستخدم لتخزين أي شيء سواء سيارات أو دراجات نارية أو غواصات أو حتى أسطول كامل من القوارب الصغيرة.





ويتعاون في تصميم اليخت "توينز" ذي الطول 140 مترا كل من الأمريكية "جيل شميد ديزاين" Gill Schmid Design، والألمانية "ديكورايس يخت" Dörries Yachts، بحسب فوربس.

ويشترك اليختان في نفس التصميم، إذ يحتوي كل منهما على هياكل فولاذية مع هيكل علوي من الألمونيوم وقوة دفع تعمل بالديزل والكهرباء.

وصمم اليخت بحيث يفصل النزلاء عن طاقم العمل، فهو يركز على أن يكون هناك أدنى حد من الطاقم على السفينة الأم، فيما تتركز باقي العمليات التشغيلية والفرق المسؤولة عنها في اليخت الثاني.





ويستوعب اليخت الأم الضيوف في ست حجرات وجناح للمالك مع مساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق وجاكوزي، ويحتوي على نادٍ شاطئي وشاشة عرض سينمائي.

وتضمن السفينة الأم للمالك والضيوف التمتع بكافة رفاهيات التواجد على متن يخت فاخر، مع اكتساب المزيد من الخصوصية والأمان، وبالنظر إلى المخاوف الصحية الحالية، فإن اليخت "توينز" يضمن تلك المسألة بفضل انقسامه إلى يختين في كيان واحد.





كما أن عملية الدخول إلى الموانئ والمراسي الأصغر حجمًا تكون أسهل بكثير من يخت حجمه 140 مترا، وذلك بفصله إلى جزأين ودخول كل جزء على حدة.