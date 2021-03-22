محمد بن زايد: استراتيجية الصناعة الإماراتية تضع برنامجا للنمو المستدام

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنيا للنمو الاقتصادي المستدام.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن "استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني"، مشيراً إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية.

وأطلقت، اليوم الإثنين، الإمارات استراتيجية صناعية للدولة "Operation 300Bn"، والتي تستهدف زيادة إيرادات القطاع الصناعي السنوية إلى 300 مليار درهم (81.86 مليار دولار) على مدى عشر سنوات من 133 مليار درهم حاليا.

وأكد أن "تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنيةيتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام".





وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرٍ لأبنائنا وأحفادنا من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.

وقال: "إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية".



وأضاف: "تأتي هذه الاستراتيجيةلتضع هدفاً طموحاً لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شاملٍ للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدفٍ طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد (كوفيد – 19)".



وختم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن"استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة".



وقد تم إطلاق استراتيجية الصناعة Operation 300bn"مشروع 300 مليار" في فعالية خاصة أقيمت في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور كل من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.تأتي الاستراتيجية الصناعية الموحدة ضمن الجهود والمبادرات التي تطلقها الحكومة الاتحادية، لتعزيز مكانة الإمارات كإحدى الوجهات الصناعية البارزة على الصعيد العالمي.



وتعمل الاستراتيجية على خلق ميزة تنافسية للمنتج الإماراتي، بالتوازي مع تحفيز نمو الصناعات الوطنية وجذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، في سبيل بناء اقتصاد مستدام، ضمن رؤية الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق رؤية الإمارات الطامحة لبناء اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا.