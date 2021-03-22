60 قتيلا في هجمات إرهابية في النيجر

قتل 60 شخصاً على الأقل في هجمات شنها إرهابيون مسلحون في جنوب غرب النيجر.

وقال مسؤولون حكوميون محليون، الإثنين، إن مسلحين قتلوا 60 مدنيا على الأقل في جنوب غرب النيجر أمس الأحد، وذلك بعد مراجعة الحصيلة التقديرية السابقة للضحايا والتي كانت تفيد بأنهم نحو 22 قتيلا.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تاهوا التي تتاخم مالي، فيما قال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم "داعش"، الذي ينشط فرعه المحلي في المنطقة، شنوا الهجمات.

وقال ألفوزازي ايسينتاج، رئيس بلدية منطقة تيليا الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لـ"رويترز"، إن "هناك نحو 60 قتيلا حتى الآن"، مضيفا "ليس لدينا الحصيلة النهائية بعد".

لكن زعيم قرية في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، قدر عدد القتلى بنحو 70.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، ومليشيات عرقية.

وأفاد تقرير لمجموعة منظمات إنسانية بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن هجمات أمس الأحد، يمكن أن تكون انتقاما لعمليات اعتقال جرت في الآونة الأخيرة لأناس يُشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة بالمنطقة.

وقتل مسلحون مجهولون 58 قرويا في منطقة تيلابيري القريبة يوم الإثنين الماضي.