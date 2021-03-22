قتل 60 شخصاً على الأقل في هجمات شنها إرهابيون مسلحون في جنوب غرب النيجر.
وقال مسؤولون حكوميون محليون، الإثنين، إن مسلحين قتلوا 60 مدنيا على الأقل في جنوب غرب النيجر أمس الأحد، وذلك بعد مراجعة الحصيلة التقديرية السابقة للضحايا والتي كانت تفيد بأنهم نحو 22 قتيلا.
وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تاهوا التي تتاخم مالي، فيما قال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم "داعش"، الذي ينشط فرعه المحلي في المنطقة، شنوا الهجمات.
وقال ألفوزازي ايسينتاج، رئيس بلدية منطقة تيليا الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لـ"رويترز"، إن "هناك نحو 60 قتيلا حتى الآن"، مضيفا "ليس لدينا الحصيلة النهائية بعد".
لكن زعيم قرية في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، قدر عدد القتلى بنحو 70.
والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، ومليشيات عرقية.
وأفاد تقرير لمجموعة منظمات إنسانية بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن هجمات أمس الأحد، يمكن أن تكون انتقاما لعمليات اعتقال جرت في الآونة الأخيرة لأناس يُشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة بالمنطقة.
وقتل مسلحون مجهولون 58 قرويا في منطقة تيلابيري القريبة يوم الإثنين الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 60 قتيلا في هجمات إرهابية في النيجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.