بالصور.. الدراسة في ظل كورونا بين الماعز وسط الجبال

بدلاً من البقاء بمفردها في المنزل، اضطرت طفلة إيطالية متابعة صفوفها المدرسية بين الماعز وسط الجبال، حيث يرعى والدها الغنم.

بكمبيوتر محمول على طاولة خشبية صغيرة، دفتر، حقيبة أقلام، وحقيبة ظهر بجوار كرسي، حاوطت فياميتا نفسها على جبال فال دي سول بمقاطعة ترينتو بشمالي إيطاليا، لمتابعة دروسها عن بُعد، بصحبة والدها راعي الغنم.

"أغلقوا المدارس وابنتي لا يمكنها البقاء في المنزل بمفردها، لهذا جاءت معي إلى المرعي"، بهذه العبارة بدأ الأب الإيطالي حديثه لموقع "فان بيدج" الإيطالي عن صورة ابنته التي انتشرت بشكل كبير في إيطاليا وهي تدرس بين الماعز وسط الجبال.

مع المدارس المغلقة التي تواصل دروسها فقط عن بُعد والآباء الذين يضطرون إلى مواصلة العمل، تعاني العديد من العائلات في إيطاليا صعوبات بسبب وجود أطفال لا يمكن تركهم بمفردهم في المنزل، من بينهم ماسيميليانو ميليس، راع من جزيرة سردينيا، ومقيم منذ فترة طويلة في إقليم ترينتينو الجبلي.





وبسبب اضطرار الأب للذهاب إلى العمل لرعاية أغنامه ووظيفة والدتها كعاملة صحية اجتماعية لذا لا يمكنها اصطحابها معها، كان على الصغيرة فياميتا صاحبة الـ10 أعوام، وفي الصف الرابع الابتدائي اللحاق بوالدها إلى الجبال مع جميع أدواتها المدرسية لمواصلة دروسها عن بُعد وسط الطبيعة والحيوانات، على ارتفاع 1000 متر.





اختار الأب ميليس، المولود في سردينيا، وهو عامل بناء سابق، العودة إلى مهنة عائلته القديمة، فعلى مدار 3 أعوام، قرر احتضان الأرض وتربية الحيوانات التي ورثها عن أجداده.

وعلقت الصغيرة فياميتا على انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي الإيطالية قائلة: "في الصباح نضع الكمبيوتر على الطاولة ثم أجلس على الكرسي حتى أتمكن من الدخول على الفور إلى درس الفيديو، وأقوم بإعداد دفاتر الملاحظات وأضع الحجارة عليها وإلا ستقلبها الرياح، الأمر الذي أعتبره شيئاً جميلاً، يلهمني للكتابة ويجعلني أكثر سعادة واهتماماً بالدراسة".





أما والدها فقال:" تكيفت فياميتا جيداً مع هذا الوضع الجديد بعيداً عن المدرسة وأصدقائها، فابنتي متفوقة في دراستها والبيئة الجبلية تعلمها أهمية التكيف".

وتابع: "بالنسبة للاتصال بالإنترنت، فإن خاصية الـ hotspot من على الهاتف المحمول والتي نوصلها بجهاز الكمبيوتر، كافية، ولحسن الحظ هناك اتصال جيد في المنطقة يسمح لفياميتا بمتابعة دروسها جيداً".

وبالإضافة إلى متابعة دروسها عن بعد على الإنترنت وسط الماعز في الجبال، تساعد فياميتا والدها في التعامل مع أكثر من 300 حيوان من الماعز البري.



