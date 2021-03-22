التكنولوجيا تنقذ "وول ستريت".. ومبيعات المنازل الأمريكية تتراجع

تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، مستهل تعاملات اليوم الإثنين، في حين شهدت أسهم التكنولوجيا ارتفاعا كبيرا.

وفتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع اليوم الإثنين في ظل انتعاش أسهم التكنولوجيا بعد تراجعها في الآونة الأخيرة جراء صعود عوائد السندات.

وزاد سهم تسلا بعد أن حددت آرك إنفست سعره المستهدف في غضون 3 سنوات عند 3 آلاف دولار.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 26.2 نقطة بما يعادل 0.08% إلى 32601.82 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 3.4 نقطة أو 0.09% مسجلا 3916.48 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر ناسداك 63.5 نقطة أو 0.48% ليصل إلى 13278.782 نقطة عند الفتح.

تأثير كورونا

ومنذ تفشي جائحة كورونا، تشهد مؤشرات وول ستريت حالة من التأرجح في ظل المستجدات التي فرضتها الجائحة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ تفشي الجائحة في مارس/آذار نحو 29.8 مليون إصابة، بينما بلغت الوفيات نحو 542 ألف حالة.

وخلال فترة تفشي (كوفيد - 19)، تأثر الاقتصاد الأمريكي، وتراجعت المؤشرات الاقتصادية بشكل حاد، واليوم الإثنين، انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر من المتوقع في فبراير/شباط وسط طقس بارد في العديد من المناطق، وقد يكون أي انتعاش محدودا بفعل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل عموما في ظل شح المعروض.

مبيعات المنازل

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين اليوم الإثنين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.6% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.22 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 3% إلى معدل يبلغ 6.50 مليون وحدة في فبراير/ شباط.

تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وزادت 9.1% على أساس سنوي.

شمل تراجع مبيعات الشهر الماضي مناطق الشمال الشرقي والجنوب والغرب الأوسط، لكنها ارتفعت في الغرب.

وقفز متوسط سعر المنزل 15.8% عنه قبل سنة إلى 313 ألف دولار في فبراير/شباط. تشهد الأسعار ارتفاعا بسبب نقص حاد في المنازل المعروضة للبيع.

وبلغ عدد المنازل القائمة المعروضة للبيع 1.03 مليون في فبراير/شباط، بانخفاض 29.5% على أساس سنوي وهو معدل قياسي.