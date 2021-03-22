قفزة كبيرة في أعداد المسافرين الأمريكيين جوا

يدخل قطاع السفر الأمريكي مرحلة جديدة من الانتعاش، بعد عام من انتكاسة عاشها بسبب تفشي فيروس كورونا.
قالت إدارة أمن النقل الأمريكية اليوم الإثنين إن عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2020.
ويواصل السفر الجوي الانتعاش من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا (كوفيد - 19).
بدد كوفيد-19 الطلب على السفر الجوي، إذ انخفض عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة 60% في 2020.
لكن مع زيادة عدد الأمريكيين الذين حصلوا على التطعيمات، بدأ الطلب والحجوزات المسبقة في الزيادة في الأسابيع الماضية.
وقالت الإدارة إنها فحصت 1.54 مليون شخص أمس الأحد، وهو أعلى مستوى يومي منذ 13 مارس/ آذار 2020 واليوم الحادي عشر على التوالي من تخطي عدد الفحوصات المليون يوميا.
ومنتصف العام الماضي، أشارت بيانات إلى انخفاض الإنفاق المحلي على السفر في الولايات المتحدة هذا العام، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتراجع سوق السفر في أمريكا بنسبة 40% في عام 2020 مقارنة بالعام 2019.
وأظهر التقرير الذي أعد بتكليف من رابطة السفر الأمريكية، أن إنفاق سكان الولايات المتحدة سينخفض إلى 583 مليار دولار في 2020 بعدما كان 972 مليارا 2019.
وأشارت التوقعات إلأى انخفاص إجمالي الإنفاق على السفر، بما فيه السفر المحلي والدولي، بنسبة 45% إلى 622 مليار دولار، وفقا لبحث أجراه قسم "توريزم إيكونوميكس" في شركة أكسفورد إيكونوميكس" للإحصاءات.
ويأتي هذا الانخفاض بعد 3 سنوات من النمو المطرد وإن كان متواضعا بحوالى 4% سنويا، رغم تراجع السفر الدولي الذي شهده العام 2019.
ووصفت الرابطة هذا الانكماش بأنه "الكساد الكبير في السفر" ، وقالت إن 8.1 مليون وظيفة في القطاع قد فقدت.
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