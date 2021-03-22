ألمانيا تمدد الإغلاق حتى ١٨ أبريل

اتفقت الحكومة الألمانية وحكام الولايات، الإثنين، على تمديد الإغلاق في البلاد حتى ١٨ أبريل/نيسان المقبل.

وفي تمام الـ٣:١٥ عصرا بالتوقيت المحلي، بدأ اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل وحكام ولايات البلاد الـ١٦ لمناقشة الوضع الوبائي، متأخرا نحو ٧٥ دقيقة.



وفي بداية الاجتماع، توافق المشاركون على أول قرار، وهو تمديد الإغلاق حتى ١٨ أبريل/نيسان المقبل، وفق ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر مشاركة فيه.

لكن عيد الفصح الذي يحل الأسبوع المقبل، يمثل نقطة خلاف رئيسية في الاجتماع حتى الآن.

وتنص مسودة أعدتها حكومة ميركل قبل الاجتماع، على السماح للأسر باستقبال حتى ٤ أفراد من خارجها، للاحتفال بعيد الفصح.

كما تسمح المسودة بالاحتفال مع أكثر من أسرة واحدة، لكن بعض حكام الولايات يريدون حذف هذه النقاط وإلغاء الاحتفالات بالعيد نهائيا هذا العام، ولا يزال الاجتماع مستمرا حتى الآن.

وتجاوز معدل الإصابة على المستوى الاتحادي العتبة الرمزية البالغة 100 إصابة لمدة ٧ أيام، ما يثير مخاوف من دخول البلاد موجة ثالثة من "كورونا".

وتحاول الحكومة حاليا تكثيف عملية التطعيم ضد كورونا، ومنحت أطباء الأسرة إذن المشاركة في العملية، أملا في عودة الحياة لطبيعتها في الصيف.

وتفرض السلطات الألمانية إغلاقا كاملا في البلاد منذ ديسمبر/كانون أول الماضي لمواجهة فيروس كورونا.